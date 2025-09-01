lunedì, 1 Settembre , 25

Sinner-Bublik, oggi l’azzurro in campo agli Us Open – Diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner contro Alexander Bublik oggi,...

Nigeria, donna accusata di blasfemia contro islam: bruciata viva dalla folla

(Adnkronos) - Una donna accusata di blasfemia contro...

Gaffe al Power Hits Estate: “Sta entrando Irama”. Ma è Rkomi

(Adnkronos) - Rkomi scambiato per... Irama al Power...

Vaccini covid, Trump alle aziende: “Fate vedere i dati”

(Adnkronos) - Donald Trump ha sollevato interrogativi sulla...
milan,-la-foto-di-rabiot-e-‘sospetta’:-la-scoperta-su-x
Milan, la foto di Rabiot è ‘sospetta’: la scoperta su X

Milan, la foto di Rabiot è ‘sospetta’: la scoperta su X

DALL'ITALIA E DAL MONDOMilan, la foto di Rabiot è 'sospetta': la scoperta su X
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Milan acquista Adrien Rabiot, il 30enne centrocampista francese torna in Serie A. Rabiot, rende noto il club rossonero, ha firmato un contratto fino al 2028. Per il transalpino, già giocatore della Juventus tra il 2019 e il 2024, nuova avventura nel campionato italiano. 

 

Il Milan, come spesso accade, annuncia l’acquisto con un post su X pubblicando un’immagine del neorossonero. Nel tweet, Rabiot indossa la maglia del Diavolo. Nell’immagine, però, c’è qualcosa che non convince tutti i tifosi, in particolare quelli con competenze in materia di fotoritocco e grafica. Comprensibilmente, nell’ultima giornata del calciomercato i tempi sono serrati e le trattative procedono a ritmo frenetico: la foto da abbinare al post non è propriamente la priorità di un club. Nell’era del football social, però, anche i dettagli evidentemente vengono valutati con attenzione.  

 

Ed ecco che la foto di Rabiot viene vivisezionata fino al verdetto finale emesso dal profilo dell’utente @MohanadACM. “Hanno fotoshoppato la testa di Rabiot sul corpo di Ricci”, afferma il tifoso rossonero. E, a quanto pare, non ha tutti i torti. Tra il collo di Rabiot e quello di Ricci, uno dei primi acquisti dell’estate rossonera, non c’è nessuna differenza. I dubbi residui svaniscono se si osservano le braccia. Il bicipite destro di Ricci è caratterizzato da una vena in evidenza. Proprio come il bicipite destro di Rabiot… 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.