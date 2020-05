Milan, la stampa spagnola assicura: “I rossoneri sulle tracce di Emerson, terzino destro del Betis Siviglia”

Spunta un nome nuovo per il mercato del Milan. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il quotidiano Mundo Deportivo in particolare, i rossoneri in vista della prossima stagione avrebbero messo gli occhi su Emerson, terzino destro del Betis Siviglia. Attualmente in prestito al club andaluso dal Barcellona che lo ha prelevato due estati fa dall’Atletico Mineiro per 12 milioni di euro, Emerson fin qui si è reso protagonista di una stagione più che positiva con 3 gol realizzati e 5 assist… continua a leggere sul sito di riferimento