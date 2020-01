Milan, l’agente di Paquetá è in sede: si valuta la possibile cessione del brasiliano, le ultime

Mentre il ​Milan di Stefano Pioli prepara la prossima sfida in campionato contro il Brescia, la società rossonera lavora per definire alcune operazione di mercato. Boban, Maldini e Massara, come riporta la redazione di calciomercato.com, dopo avere incontrato l’agente di De Paul e Zaracho e l’intermediario di Marcelin, ha tenuto un altro summit: quello con il procuratore di Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano sembra fuori dal progetto tecnico e tattico di mister Pioli e, a breve,… continua a leggere sul sito di riferimento