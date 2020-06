Milan, lasciar partire a parametro-zero Ibra, Bonaventura e Biglia non potrebbe essere un errore?

Jack Bonaventura, Zlatan Ibrahimovic e Lucas Biglia termineranno la stagione 2019/20 con il Milan ma una volta che l’annata sarà andata in archivio non si sa che ne sarà di loro. I tre giocatori a breve prolungheranno di due mesi i rispettivi contratti in scadenza il prossimo 30 giugno ma una volta che la stagione sarà terminata il loro rapporto con il Diavolo è destinato ad interrompersi. La decisione dei rossoneri di separarsi da Bonaventura, Ibrahimovic e Biglia è in linea con i piani che… continua a leggere sul sito di riferimento