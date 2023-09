Milan-Lazio 2-0, gol di Pulisic e Okafor: Pioli primo da solo

(Adnkronos) –

Il Milan batte la Lazio per 2-0 nel match in calendario per la settima giornata della Serie A 2023-2024. A decidere la partita, i gol di Pulisic al 60′ e Okafor all’88’. Il Milan sale a 18 punti e conquista il primo posto solitario in classifica, in attesa della sfida tra Salernitana e Inter. La Lazio, al quarto k.o. nel torneo, rimane a quota 7.

E’ la Lazio a farsi viva per prima con Felipe Anderson, che al 13′ scappa in profondità e spara: palla sull’esterno della rete. In un match bloccato a centrocampo, gli spazi scarseggiano e le occasioni non si vedono. Il Milan si accende al 33′ quando si mette in moto Leao, che brucia Marusic e prova a sorprendere Provedel sul primo palo: il portiere biancoceleste è attento. Prima dell’intervallo, la chance più nitida del primo tempo. Musah suggerisce, Giroud calcia e Provedel si salva. La palla resta viva, Reijnders cerca il tap-in di tacco ma lambisce il palo della porta della Lazio.

L’equilibrio, nella ripresa, salta al 60′. Leao cambia marcia e trova spazio sulla fascia sinistra, il cross è un assist al bacio per Pulisic che da una decina di metri, al volo, fa centro: 1-0 per il Milan. La Lazio prova a reagire ma non arriva dalle parti di Maignan, che non deve compiere interventi di rilievo. Dall’altra parte, al 73′, Musah testa i riflessi di Provedel: il portiere della Lazio devia la conclusione. Poco dopo, l’estremo difensore deve ripetersi su Pulisic: botta al 77′, la Lazio si salva. I padroni di casa continuano a spingere per chiudere i conti e trovano il 2-0 nel finale. Leao, sempre lui, scappa a sinistra all’88’ e mette al centro il pallone che Okafor deve solo spingere in rete: 2-0 Milan, game over.