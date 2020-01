Milan, l’ex Futre attacca Berlusconi: “Pallone d’oro ’87 a Gullit? C’è stato il suo zampino”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e dellaSerie A! Nelle ultime ore sono arrivate le parole di Paulo Futre, ex attaccante del Milan, che si è scagliato contro il Pallone d’Oro assegnato a Ruud Gullit nel lontano 1987, con l’olandese (volante) che superò il portoghese per un solo voto. Un’onta indimenticata, come si evince dall’opinione di Futre. In un’intervista al canale YouTube “Idolos” Futre ha rilasciato dichiarazioni… continua a leggere sul sito di riferimento