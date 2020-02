​Alexander Isak è finalmente esploso in Liga. L’attaccante svedese classe ’99 è ritornato al massimo della forma nel campionato spagnolo, tanto da segnare con la maglia del Real Sociedad ben 12 gol a partire da metà dicembre fino ad oggi. Isak è passato alla società basca in estate dal Borussia Dortmund, dopo che i tedeschi hanno smesso di “aspettare” che il suo talento sbocciasse definitivamente. Eppure Isak nel Willem II, dove era stato mandato in prestito nel gennaio dell’anno scorso, aveva…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Milan, linea verde con Rangnick: un ex Dortmund finisce nel mirino dei rossoneri? proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento