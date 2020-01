​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! ​Nonostante la recente smentita del diretto interessato, a distanza di settimane non si placano le voci per quanto riguarda la possibile acquisizione delle quote di maggioranza del ​Milan da parte di Bernard Arnault. Secondo quanto riportato dalla nota rivista Forbes sarebbe effettivamente in corso una trattativa tra il gruppo LVMH di proprietà di Arnault e il fondo…

L'articolo Milan-LVMH, nonostante le smentite degli ultimi giorni non si placano le voci: i dettagli proviene da Notiziedi.

