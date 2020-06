Milan, Maldini: “Donnarumma? Dobbiamo provare a tenerlo, situazione diversa da Ibra”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN poco prima del match contro la Roma di questo pomeriggio nel corso della quale ha parlato del possibile rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Ma non solo. “Il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma? Ci sono tante cose sul tavolo, il Milan ha senza dubbio il dovere di provare a tenere un giocatore come lui per quello che rappresenta come simbolo ma anche come giocatore, perché ha iniziato… continua a leggere sul sito di riferimento