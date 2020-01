Milan, Mirabelli: “Ritorno di Ibra? Sarei stato contrario. Con me la squadra si qualificò in Europa”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex direttore sportivo del ​Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato dei rossoneri. Mirabelli in particolare ha parlato della sua gestione, capace, a suo dire, di raggiungere obbiettivi importanti. In più si è espresso anche sull’operazione di mercato più discussa di questa sessione invernale di calciomercato, ossia il ritorno di Zlatan… continua a leggere sul sito di riferimento