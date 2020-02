​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Mateo Musacchio, difensore argentino di proprietà del ​Milan, in vista dell’atteso derby di Milano contro l’Inter in programma domenica sera ha rilasciato un’intervista ai microfoni del sito di Sport Mediaset presentando la gara. “Siamo in un buon momento, c’è positività e fiducia nell’ambiente. Sappiamo di dover affrontare una grande squadra come l’Inter ma vogliamo…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Milan, Musacchio: “Inter grande squadra ma vogliamo fare una gran partita. Ibra? Speriamo ci sia” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento