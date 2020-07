Milan, nei prossimi giorni è in programma un incontro con Raiola per discutere del futuro di Ibrahimovic

Se fino a qualche giorno fa il futuro al Milan di Zlatan Ibrahimovic sembrava segnato con l’attaccante svedese destinato a lasciare i rossoneri al termine della stagione, ora la situazione è completamente diversa. Con il rinnovo di contratto di Pioli e la trattativa per lo sbarco in Italia di Rangnick che è saltata proprio sul più bello la situazione in merito al futuro di Ibra si è letteralmente ribaltata: l’ipotesi rinnovo appare concreta, ci sono buone possibilità che la seconda avventura… continua a leggere sul sito di riferimento