Milan, nome nuovo per la difesa: arriva ua proposta interessante dall’Ajax

Noussair Mazraoui, terzino marocchino dell’Ajax, un anno fa era un punto fermo di una squadra che illuminava l’Europa, capace di eliminare Real Madrid e Juventus, un anno dopo è una riserva di una società che ha perso un po’ del suo smalto. Il suo rendimento, fino ad ora, non è stato in linea con le aspettative: 20 partite complessive giocate e tanta panchina, tutta colpa degli infortuni, prima al ginocchio poi alla caviglia, e dell’esplosione di Serginho Dest, che ha messo in dubbio il suo… continua a leggere sul sito di riferimento