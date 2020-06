Milan, non solo Dumfries per rinforzare la batteria di esterni bassi a disposizione di Pioli: occhi in casa Ajax

In attesa di poter finalmente tornare a giocare dopo oltre due mesi e mezzo di sosta forzata a causa dell’emergenza Covid-19 (la Lega Serie A ha reso noto il nuovo calendario), in casa Milan la dirigenza è al lavoro sul mercato per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi del Milan c’è anche quello di rinforzare la batteria di esterni difensivi a disposizione di mister Pioli, reparto nel quale al momento solo Theo Hernandez è sicuro del suo futuro. A… continua a leggere sul sito di riferimento