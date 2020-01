Milan, nonna Adelina per la prima volta a San Siro: che sorpresa dei rossoneri – VIDEO

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! La partita contro l’​Udinese resterà un ricordo indelebile nel cuore e nella mente di nonna Adelina, da sempre tifosa del ​​Milan​, che si è recata a San Siro per la prima volta alla veneranda età di 84 anni. Tutto è nato dalla richiesta pubblicata su Twitter da parte del nipote della donna: “Vorrei avvisare che domenica verrò da Berlino, dove vivo, per portare mia nonna… continua a leggere sul sito di riferimento