Ricardo Rodriguez, dopo essere stato molto vicino al Napoli, è ora pronto a firmare con il PSV Eindhoven. La dirigenza dei ​rossoneri è alla ricerca di un sostituto. Maldini, Boban e Massara, come riporta la redazione di calciomercato.com, ha messo nel mirino Matias Viña, terzino sinistro del Nacional Montevideo.

Milan, nuova offerta per Viña: le cifre. Il difensore potrebbe sostituire Ricardo Rodriguez

