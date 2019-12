Milan, pace fatta tra Boban e la proprietà. Mercato? Condizionato dal Fair Play Finanziario

​Il ​Milan chiude l’anno nel peggiore dei modi, i rossoneri vengono schiantati allo Gewiss Stadium dall’Atalanta per 5-0. Brutta frenata per gli uomini di Pioli, che stavano inanellando risultati e buone prestazioni nelle ultime gare di campionato, nelle ultime tre partite erano arrivate due vittorie e un pareggio. Ora la società milanese vuole pensare già al futuro ed è per questo che i dirigenti del club stanno già pianificando il mercato di gennaio, mercato che però potrebbe andare non come… continua a leggere sul sito di riferimento