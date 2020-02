Milan, parla Musacchio: “Derby speciale, lavoriamo per vincere. Ibra? Sempre carico”

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter, del Milan e della Serie A! In casa Milan gli occhi sono tutti puntati sull’importantissimo derby con l’Inter di domenica sera. E ai microfoni del sito ufficiale rossonero ha parlato il difensore Mateo Musacchio rivelando il suo stato d’animo alla vigilia. Queste le sue dichiarazioni riportate da Pianetamilan.it “Un calciatore lavora sempre per vincere – spiega Musacchio -. Se arriva un… continua a leggere sul sito di riferimento