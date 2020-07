Milan-Parma 3-1, le pagelle rossonere: Kessiè suona la carica, Leao abulico

Dopo il pareggio in casa del Napoli, il Milan torna alla vittoria contro il Parma grazie ai gol di Kessiè, Romagnoli e Calhanoglu. Donnarumma 6 – Per la gran parte della partita, si limita a giocare la palla con i piedi. Al primo tiro verso la sua porta, si fa trafiggere da Kurtic sul suo palo. La parata su Inglese nel secondo tempo, però, gli vale il perdono. Conti 6 – Viene messo, da Pioli, in marcatura a uomo su Gervinho e, complice anche l’incapacità del Parma a creare azioni, fa buona… continua a leggere sul sito di riferimento