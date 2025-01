Milan-Parma 3-2: Chukwueze fa esultare San Siro nel recupero

(Adnkronos) – Vittoria al cardiopalma per il Milan. Nella 22esima giornata di Serie A, i rossoneri vincono in rimonta un lunch match infuocato contro il Parma 3-2. A San Siro succede di tutto, con i ducali che vanno avanti due volte prima con il gol di Cancellieri nel primo tempo e poi con quello di Delprato nella ripresa. Nel mezzo vengono recuperati altrettante volte dal rigore di Pulisic e dalla rete di Reijnders, prima di capitolare in pieno recupero, al 95′, sotto il tap-in di Chukwueze. Con questo successo il Milan avvicina il quarto posto salendo a 34 punti, mentre il Parma rimane a quota 20.

I problemi difensivi del Milan si manifestano subito nel primo tempo, con i rossoneri che soffrono la pressione del Parma e vanno in svantaggio con al 24′ per il gol di Cancellieri. Il pareggio arriva su calcio di rigore al 38′, dopo un ingenuo fallo di Suzuki su Pavlovic in area, con Pulisic che dal dischetto non sbaglia. La gara continua aperta anche nella ripresa: il Milan si spinge in avanti e il Parma prova ad approfittarne in contropiede. Così all’80’ Delprato si ritrova sul piede la palla del momentaneo 1-2. I cambi di Conceicao funzionano e il Milan chiude i ducali nella propria area di rigore. I rossoneri prima trovano il gol del pari al 92′ con Reijnders e poi, dopo aver rischiato di prendere il terzo gol con Camara e la provvidenziale parata di piede di Maignan, segnano il gol vittoria al 95′ con Chukwueze.