Milan, per l’arrivo di un difensore si muove il braccio destro di Gazidis: la situazione

Dopo l’addio (licenziamento) alla dirigenza di febbraio da parte di Zvonimir Boban, e quello probabile di Paolo Maldini a fine stagione, per il Milan si fa strada un nome forte sul fronte mercato. Si tratta di Hendrik Almstadt, braccio destro dell’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Lazio Roma v Celtic FC: Group E – UEFA Europa League Il dirigente tedesco, infatti, sta conducendo in prima persona il possibile acquisto del difensore in forza al Celtic Kristoffer Ajer. Il profilo del… continua a leggere sul sito di riferimento