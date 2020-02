Stefano Pioli, tecnico del ​Milan, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 della formazione rossonera sul campo della Fiorentina nel match del sabato sera del 25esimo turno di campionato. “C’è rammarico, eravamo padroni del campo e dovevamo gestire meglio la gara. Abbiamo delle grandi responsabilità, non dovevamo essere superficiali. Dovevamo continuare a giocare con equilibrio, compattezza ed intensità. Abbiamo pensato fosse finita. Però sul rigore non ci sono dubbi che non…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Milan, Pioli: “C’è rammarico per il pareggio. Noi colpevoli, il rigore su Cutrone però non c’era” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento