Milan, Pioli: “Ho già deciso la formazione. Suso? Deve reagire ai fischi, ma sta bene”

Giornata di conferenza stampa per Stefano Pioli, alla vigilia della difficile gara del ​Milan che, domani alle 12.30, sarà impegnato in casa dell’Atalanta. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com ​Quanto è importante la partita con l’Atalanta? “Per noi tutte le gare sono importanti, non possiamo permetterci altri pensieri. Dobbiamo avere lo spirito giusto, altri pensieri non devono esserci, perchè il momento è ancora delicato e la classifica è deficitaria. Abbiamo fatto 4… continua a leggere sul sito di riferimento