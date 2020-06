Milan, Pioli: “Ibra? Ieri si è allenato bene, convocazione possibile. Europa? Pensiamo partita per partita”

In occasione della vigilia di Spal-Milan, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli. Riportate da PianetaMilan.it, ecco le parole del tecnico su Saelemekers, Rebic e Calhanoglu: “Saelemaekers? Mi piace molto come sta in campo e mi piace la sua duttilità. Rebic? Quello spezzone di gara a Cagliari mi ha convinto che lui potesse fare molto bene, poi certo non pensavo facesse tutti quei gol. Calhanoglu? Credo che sia un grandissimo giocatore e lo sto stimolando. E’… continua a leggere sul sito di riferimento