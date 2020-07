Milan, Pioli: “Ibra, rabbia positiva. Kessié? Rapporto problematico all’inizio”

Successo in rimonta per il Milan sul Parma, 3-1 il finale dopo l’iniziale vantaggio dei Ducali. Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato nel post-partita a Sky Sport. Queste le sue parole: SSC Napoli v AC Milan – Serie A Sulla partita: “Partita complicata, sapevamo le difficoltà di questo tipo di avversario, bravo a chiudersi e veloce a ripartire con qualità. Già nel primo tempo avevamo creato situazioni pericolose, ma non eravamo stati lucidi. Nel secondo tempo abbiamo avuto una grande… continua a leggere sul sito di riferimento