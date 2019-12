Milan, Pioli: “Non possiamo essere di quelli oggi. Ibra? Alzerebbe il livello, chiedete ad altri”

​”Abbiamo sbagliato l’approccio contro l’avversario peggiore che poteva capitare. Le responsabilità oggi sono tutte nostre, l’Atalanta ha giocato bene e costruito tanto, ma noi ci abbiamo messo del nostro”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni di DAZN dopo la disfatta della sua squadra in casa dei nerazzurri. “Avevamo fatto buone prestazioni, non possiamo essere quelli di oggi – spiega dopo il 5-0 odierno -. I giocatori hanno mollato? Sì, andava gestita in maniera diversa… continua a leggere sul sito di riferimento