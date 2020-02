Milan, Pioli: “Possiamo far male alla Juventus. Futuro? Non mi interessa”

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Il tecnico del ​Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della semifinale di andata della Coppa Italia contro la Juventus: “Parliamo di affrontare la miglior squadra d’Italia e una delle migliori d’Europa, ma questa è l’occasione per dimostrare che anche noi non siamo da meno”. Da dimenticare c’è la delusione del derby: “Sarebbe troppo facile pensare e ripartire solo… continua a leggere sul sito di riferimento