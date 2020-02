Milan, Pioli: “Rigore alla Juventus inesistente, così ci dissero”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in merito a quanto accaduto nel corso di Milan-Juventus. Di seguito le parole del mister rossonero.

Pioli: “Rigore dubbio su Ronaldo, peccato”

C’era fallo su Ibrahimovic, l’azione non doveva proprio verificarsi perché andata fermato il gioco. Sul tocco di mano, ricordo bene alla riunione quando ci dissero che, facendo vedere un episodio identico in Cagliari-Brescia, questo non è mai rigore. Tra l’altro Calabria salta, è di spalle, come fa a non allargare le braccia? Peccato

Quante polemiche…

Tante polemiche per la sfida di questa sera di Coppa Italia. Pieri, noto ex arbitro, ha parlato così: “C’era braccio largo di Rebic su Cuadrado, era rigore. Calabria? Riporto le parole del designatore Rizzoli che il 20 novembre. Incontrando capitani e allenatori, commentò l’episodio di Cagliari-Brescia e disse, dopo il rigore assegnato, che quello non doveva essere assegnato”. Clicca qui

