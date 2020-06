Milan, Pioli: “Roma lontana ma vogliamo l’Europa. Rangnick? Non mi interessa”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione offerta dai rossoneri contro il Lecce, superato per 4-1 tra le mura di un desolato Via del Mare. US Lecce v AC Milan – Serie A PARTITA – “Abbiamo giocato bene contro un avversario che ha preferito aspettarci piuttosto che venirci a prendere. C’erano le possibilità di non rimettere in partita il Lecce, ma siamo stati bravi a riportarci subito avanti e poi chiuderla. Una vittoria importante… continua a leggere sul sito di riferimento