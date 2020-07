Milan, Pioli: “Speravo nella conferma, sono felicissimo. Ibra? Penso alla squadra”

La vittoria del Milan sul Sassuolo ha un significato che va al di là dei tre punti, dopo il fischio finale è arrivato anche il rinnovo ufficiale per Stefano Pioli: il tecnico resterà alla guida dei rossoneri fino al giugno 2022, spazzando via così le voci sull’imminente arrivo di Rangnick a Milano. Pioli ha parlato così del rinnovo, ai microfoni di Sky Sport: Official Statement: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/lQ0C6m5kwF Comunicato Ufficiale: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/NoAXco8SwV#SempreMilan… continua a leggere sul sito di riferimento