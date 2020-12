Milan, Pioli teme il Napoli: “E’ una rivale per i primi posti. Noi però…”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato delle possibili avversarie del Milan in chiave scudetto e ha annoverato anche il Napoli tra le contendenti. Queste le sue parole: “Noi pensiamo al nostro percorso, stringiamo i denti e pensiamo a battere il Parma, che quando trova spazio diventa un avversario molto pericoloso. Facciamo bene fino a Natale e poi proviamo a recuperiare le forze. Le avversarie sono tutte molto forti. Le principali sono Juventus, Napoli, Roma, Inter e l’Atalanta. Il nostro obiettivo è quello di migliorare il piazzamento dell’anno scorso. Ho giocato con Paolo Rossi, per me questo è un momento di particolare commozione”, chiosa il tecnico rossonero.

Le considerazioni del tecnico rossonero

