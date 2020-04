Milan, possibile svolta per Donnarumma: il portiere mette le carte in tavola per il rinnovo

​Il legame di ​Gianluigi Donnarumma con il ​Milan non è mai stato in dubbio, pensando alla fede rossonera del portiere, ma le voci sul futuro sono da tempo una costante e un addio, a più riprese, è apparso verosimile. I rossoneri coltivano il desiderio di blindare il loro portiere, le ultime notizie in tal senso spingono verso un rinnovato e per certi versi sorprendente ottimismo: secondo Tuttosport Donnarumma vorrebbe trovare un accordo per il rinnovo, un desiderio che potrebbe perfino… continua a leggere sul sito di riferimento