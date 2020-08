Milan, promozione per Dida? Nuovo ruolo in rossonero per l’ex portiere del Diavolo

La vittoria con il Cagliari nell’ultima giornata di campionato disputata ieri ha mandato in archivio una stagione più che anomala, iniziata in maniera tragica e risollevata dopo l’arrivo di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic dopo gennaio – ma soprattutto dalla ripresa del campionato con una media punti da scudetto – per il Milan è tempo di riposarsi. Solo per i calciatori, perchè il club, oltre al mercato, continua a lavorare per la prossima annata che comincerà molto prima (tra metà e fine… continua a leggere sul sito di riferimento