Milan, quando può esordire Ibrahimovic? Per vederlo in campo ci sarà da aspettare

C’è grande attesa in casa ​Milan per il ritorno di ​Zlatan Ibrahimovic.​ Il fuoriclasse svedese, da poco liberatosi a parametro-zero dai LA Galaxy, è atteso in Italia nei prossimi giorni a Milano per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi 6 mesi ma per vederlo in campo ci sarà da aspettare. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sport Mediaset l’inserimento di Ibrahimovic nel Milan di Pioli sarà graduale: l’attaccante scandinavo è fermo dal 25 novembre scorso e… continua a leggere sul sito di riferimento