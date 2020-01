Milan, quanti fallimenti: tutti i colpi sfumati durante il mercato estivo

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Milan e della Serie A! Il fallimento della trattativa con la Dinamo Zagabria per Dani Olmo, che ha deciso di vestire la maglia del Lipsia, ha rievocato nelle menti dei tifosi del ​Milan il ricordo di tutte le operazioni sfumate durante lo scorso mercato estivo. La lista di nome è davvero lunga. Andiamo con ordine: per la difesa c’erano Ozan Kabak, che ha preferito lo Schalke 04,… continua a leggere sul sito di riferimento