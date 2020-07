Milan, Rangnick vuole Rashica: contatto. E occhio a un possibile grande addio

Milot Rashica, esterno d’attacco del Werder Brema, resta uno degli obiettivi principali del nuovo Milan. Il club rossonero cerca volti nuovi e, con l’arrivo di Ralf Rangnick, potrebbe pescare anche e soprattutto dalla Bundesliga. Secondo Tuttosport infatti, Milot Rashica resta in cima alla lista dei desideri rossoneri per l’attacco del prossimo anno. Il Milan avrà un budget di circa 75 milioni di euro per il mercato, più altri introiti provenienti dalle cessioni. Rashica ha un contratto in… continua a leggere sul sito di riferimento