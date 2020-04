Milan, rebus Ibrahimovic: ancora nessun incontro con Gazidis. Uno scenario sempre più probabile

In attesa del ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic, continuano a circolare numerose voci sul futuro del gigante svedese. Permanenza al Milan o addio? Per il momento le discussioni con l’agente Mino Raiola per il rinnovo di contratto con il club rossonero restano ancora bloccati. In attesa di un incontro decisivo che vedrà protagonista lo stesso Zlatan. La scadenza del contratto al 30 giugno sarà molto probabilmente prorogata da una norma Uefa per permettere a lui e agli altri giocatori in… continua a leggere sul sito di riferimento