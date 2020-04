Milan, rebus Paquetà tra crisi e dubbi sul futuro: svolta definitiva o sarà addio

A gennaio il mercato in entrata del Milan è stato a fermo anche per ‘colpa’ di Lucas Paquetà. Arrivato in estate dal Flamengo per circa 38,4 milioni di euro sotto consiglio di Leonardo, il brasiliano ha trovato sempre meno spazio nell’undici rossonero finendo ai margini del progetto del Diavolo, che ora valuta la sua cessione. Analizzando la situazione del brasiliano, La Gazzetta dello Sport evidenzia come il giocatore sia pian piano finito ai margini, finendo spesso e volentieri in panchina… continua a leggere sul sito di riferimento