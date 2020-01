Milan, Reina va all’Aston Villa: il saluto del portiere spagnolo su Instagram

In casa Milan, dopo gli arrivi, è tempo di saluti. E sono ben tre i giocatori che, tra ufficialità in attesa e annunci già arrivati, hanno abbandonato Milanello. Il primo a lasciare il rossonero è stato Fabio Borini: l’attaccante si è accasato all’Hellas Verona dopo quasi tre stagioni. Poi è stato il turno di Mattia Caldara, difensore tornato (in prestito biennale) all’Atalanta, proprio il club che lo ha fatto esordire e poi lanciato nel calcio dei grandi. Ultimo, ma non meno importante,… continua a leggere sul sito di riferimento