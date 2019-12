Milan, retroscena di mercato: i rossoneri ci hanno provato per Aleñá del Barcellona

Nella giornata di oggi Carles Aleñá si è ufficialmente trasferito con la formula del prestito secco dal Barcellona al Betis Siviglia fino al termine della stagione ma il giovane centrocampista dei blaugrana si sarebbe potuto trasferire anche in Serie A. A riportare questo retroscena di mercato è la stampa spagnola, il quotidiano Mundo Deportivo in particolare, secondo cui Aleñá in vista della finestra di mercato invernale avrebbe potuto vestire la maglia rossonera del ​Milan anziché quella… continua a leggere sul sito di riferimento