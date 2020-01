Milan, Ricardo Rodriguez al passo d’addio. Dirigenti del PSV in sede per chiudere: i dettagli

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! ​Il terzino del ​Milan, Ricardo Rodríguez, è a un passo dal dire addio ai rossoneri. I dirigenti del PSV, infatti, sono stati nella sede del diavolo per cercare di chiudere l’affare. A poche ore dalla sfida alla Spal valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, il Milan continua a lavorare sul mercato. Ufficializzati da poco Simon Kjaer e Asmir Begovic, infatti, i… continua a leggere sul sito di riferimento