Milan-Roma, ore 17.15: le probabili formazioni

Archiviato il 4-1 di Lecce, il Milan si prepara ad ospitare la Roma (vittoriosa in rimonta contro la Samp nell’ultimo turno di campionato) per cercare di restare agganciato al treno Europa. Vediamo insieme le probabili formazioni e le possibili scelte di Stefano Pioli e Paulo Fonseca per il match di San Siro in programma oggi alle 17.15. Milan Come annunciato dal tecnico rossonero nella conferenza stampa della vigilia, non ci sarà spazio dal 1′ per Ibrahimovic. Pioli viaggia verso la conferma… continua a leggere sul sito di riferimento