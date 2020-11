Milan, Saelemaekers: “Domenica match importante, vogliamo vincere per noi e per Pioli”

Alexis Saelemaekers, intervistato da Milan TV, ha parlato della sfida in programma contro il Napoli al San Paolo, domenica sera. Di seguito le impressioni del calciatore rossonero sul match:

La squadra ha lavorato molto durante questa settimana, perché la partita di domenica è molto importante per noi. Speriamo di fare bene. Domenica è anche la nostra opportunità per dimostrare che possiamo giocare per Pioli. Vogliamo vincere per lui e per noi. Ora abbiamo la fiducia del mister e della squadra. Per me è fondamentale per continuare come sto facendo. Sono contento per la fiducia che mi dà il club e spero di continuare a migliorare ogni giorno per dimostrare che sono un buon giocatore di questa squadra.