Milan-Samp 0-0, le pagelle rossonere: Donnarumma decisivo, bene Ibrahimovic! Suso pessimo

Grande attesa in casa ​Milan per il debutto di ​​Zlatan Ibrahimovic​. I rossoneri affrontano la Sampdoria di Claudio Ranieri. ​Donnarumma 7.5: Il migliore in campo per distacco. Compie almeno due grandi interventi tenendo a galla la compagine di Stefano Pioli. Calabria 6: Prende il posto di Conti, deludente contro l’Atalanta. La sua prestazione è complessivamente positiva soprattutto in fase difensiva. Gli manca un po’ di mordente quando deve invece proporsi in avanti. Musacchio 5.5: Gli… continua a leggere sul sito di riferimento