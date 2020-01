In attesa di capire se scenderà in campo anche Zlatan Ibrahimovic, il Milan si prepara per il primo impegno del 2020: lunedì 6 gennaio alle ore 15 a San Siro arriva la Sampdoria affamata di punti salvezza. Quando si gioca Milan-Samp Quando si gioca?Lunedì 6 gennaio A che ora inizia?15.00Dove si gioca?San Siro, MilanoArbitroMassa (ITA) Dove seguire Milan-Samp in TV e streaming LIVE Dove vedere la partita in… continua a leggere sul sito di riferimento