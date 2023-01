Milan-Sassuolo 2-5, i rossoneri crollano a San Siro

Colpo salvezza con Defrel,Frattesi, Berardi, Laurenté e M.Henrique

Roma, 29 gen. (askanews) – Il Milan crolla a San Siro 5-2 sotto i colpi di un Sassuolo implacabile. In avvio gol annullato a Giroud per fuorigioco, la sblocca Defrel su assist di Berardi che serve anche il raddoppio di Frattesi. Accorcia di testa Giroud. Berardi segna il tris. Panchina iniziale per Leao inserito dopo l’intervallo, ma Laurienté si procura e trasforma il rigore del poker. Annullato il gol di Rebic, segnano anche Matheus Henrique e Origi. Milan scavalcato al secondo posto dall’Inter e raggiunto dall’Atalanta al terzo. Scatto salvezza del Sassuolo che lascia il quart’ultimo posto allo Spezia

20^ Giornata Bologna-Spezia 2-0, Lecce-Salernitana 1-2, Empoli-Torino 2-2, Cremonese-Inter 1-2, Atalanta-Sampdoria 2-0, Milan-Sassuolo 2-5, ore 15 Juventus-Monza, ore 18.00 Lazio-Fiorentina, ore 20.45 Napoli-Roma, lunedì 30 gennaio ore 20.45 Udinese-Verona,

Classifica: Napoli 50, Inter 40, Milan, Atalanta 38, Lazio, Roma 37, Udinese 28, Torino 27, Bologna, Empoli 26, Fiorentina, Juventus (-15) 23, Monza 22, Salernitana 21, Lecce, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.

21^ Giornata sabato 4 febbraio ore 15.00 Cremonese-Lecce, ore 18 Roma-Empoli, ore 20.45 Sassuolo-Atalanta, domenica 5 febbraio ore 12.30 Spezia-Napoli, ore 15.00 Torino-Udinese, ore 18.00 Fiorentina-Bologna, ore 20.45 Inter-Milan, lunedì 6 febbraio ore 18.30 Verona-Lazio, ore 20.45 Monza-Sampdoria, martedì 7 febbraio ore 20.45 Salernitana-Juventus

