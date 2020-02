Milan, senti l’agente di Thiago Silva: “Grande amore per i rossoneri. Tutto è possibile”

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Milan e della Serie A! Il ​Milan potrebbe riabbracciare Thiago Silva al termine della stagione. Al momento, quella del brasiliano resta solamente una piacevole suggestione che accompagnerà i rossoneri per diversi mesi, così come è stata la telenovela legata al futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il difensore classe ’84 ha giocato all’ombra del Duomo dal 2009 al 2012, prima di trasferirsi e diventare… continua a leggere sul sito di riferimento