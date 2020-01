Milan, si va verso la rescissione consensuale con un calciatore da 75 presenze e 8 gol

Per un’avventura che (ri)comincia, oggi è stato il giorno delle visite mediche di Zlatan Ibrahimovic, un’altra è molto vicina alla chiusura. Il Milan​, infatti, è pronto a salutare Fabio Borini dopo quasi tre stagioni di onorato servizio. Il ritorno a Milano dello svedese, infatti, toglie quello spazio – in verità già pochissimo – riservato a Borini che, dall’avvento sulla panchina rossonera di Stefano Pioli, non è praticamente mai sceso in campo. Ecco perchè, discorso Piatek a parte, l’ex… continua a leggere sul sito di riferimento