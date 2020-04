Milan, stranieri pronti al ritorno in Italia: nuova quarantena in vista

​Il ​​Milan​ sarà al gran completo entro giovedì prossimo, quando i calciatori stranieri dovranno aver fatto ritorno in Italia per sottoporsi ad altri quattordici giorni di isolamento forzato a causa dell’emergenza Coronavirus. Al termine del periodo di quarantena, e in attesa di novità in merito alla ripresa degli allenamenti, tutti i rossoneri si riuniranno in ritiro per sottoporsi a test clinici e atletici, al fine di garantire la loro idoneità sportiva e scongiurare la possibilità di nuovi… continua a leggere sul sito di riferimento