Milan su un gioiello belga, Pellegatti spiega: “Può essere l’ideale. E il costo non è eccessivo”

​Il Milan punta il mirino su Aster Vranckx. A riferirlo è il giornalista Carlo Pellegatti, che sul proprio profilo Youtube ha provato a spiegare i possibili scenari legati al promettente calciatore belga classe 2002 che gioca come centrocampista nel KV Mechelen: “C’è una giocatore classe 2002 che ha tutte le caratteristiche per essere il giocatore ideale per la filosofia del Milan, sia che rimanga Pioli e sia che arrivi Rangnick. Il ragazzo si chiama Aster Vranckx, belga, che in questo… continua a leggere sul sito di riferimento